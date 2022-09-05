تغير شكلها تماماً.. شيماء سيف تفاجئ الجمهور ومحبيها بإطلالة جديدة والجمهور: «بقيتي كدة ازاي؟»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الجديدة للفنانة شيماء سيف، وذلك بعدما قامت بنشرها لمشاركة متابعيها وجمهورها،

عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.وظهرت شيماء سيف في الصور المنشورة،

وهي ترتدي فستان أزرق لامع وفضلت أن تترك شعرها منسدلا ووضعت القليل من اللمسات الجمالية لإبراز جمال ملامحها، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور معها وأنهالت التعليقات وكانت كالأتي:”بقيتي كدة ازاي قمر”، “تحفة عليكي”، “قمر ياشوشو”.



يذكر أن آخر أعمال شيماء سيف الدرامية، مسلسل “في بيتنا روبوت” بطولة الفنان هشام جمال ، وليلى أحمد زاهر ، وشيماء سيف ، وعمرو وهبة ، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي.