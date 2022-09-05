بوجه غريب وملابس اغرب .. اليكم كيف بدت ام كلثوم في هذه الصورة النادرة..! (لن تصدقوا ما كانت تفعله)

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة الراحلة أم كلثوم، وللمرة الأولى ظهرت فيها من دون نظاراتها ومرتدية ملابس صلاة تقليدية.

وأعرب الكثير من المتابعين عن دهشتهم بسبب هذه الإطلالة التي لم يروها من قبل حيث اشتهرت المطربة بوضعها النظارات السوداء على عينيها حتى أثناء وقوفها على المسرح.

وذكر بعضهم أن الصورة التقطت لها أثناء زيارة قامت بها إلى تونس في الستينيات وخلال إقامتها الصلاة في مسجد الزيتونة هناك.

ويشار إلى أن كوكب الشرق بدأت الغناء في سن صغيرة جداً وعرفت فيما بعد بأغنياتها الطويلة وأبرزها "إنت عمري" و"أراك عصي الدمع" و"سيرة الحب" و"لسه فاكر" و"حيرت قلبي معاك".