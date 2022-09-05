تفاصيل آخر 30 ثانية في حياة جورج الراسي !! ما كشفه التلفزيون اللبناني صدم الجمهور صدمة كاسحة !!

أكّدت وسائل الإعلام البنانية أن الفنان جورج الراسي ظلّ مدة نصف ساعة على قيد الحياة، بعد حادث الاصطدام.

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من حادثة وفاته المؤلمة على الطريق الدولية الفاصلة بين الحدود اللبنانية - السورية.ونقل "تلفزيون الجديد" المحلي عن شاهد عيان أنه كان مارا على الطريق بعد الحادث، وشاهد السيارة المحطمة، فنزل من سيارته ليطمئن على السائق ليتفاجأ أنه الفنان جورج الراسي.

وضكرت أن هذا الشخص التقط صورا للحادث وأرسلها إلى الفنانة نادين الراسي شقيقة جورج، واتصل بها إلا أنها لم ترد على اتصالاته، مشيرا إلى أن الفنان اللبناني ظل حيا لنصف ساعة، أي أنه لم يمت فور اصطدامه بالحاجز الخرساني.

ونقلت عن الشاهد اتهامه الدفاع المدني بالتسبب في وفاة الراسي، بسبب أنه حينما وصل إلى مكان الحادث لم يجر أي إسعافات أولية، ولم يضع المصاب على جهاز الأكسجين.