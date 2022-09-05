لن تصدقوا ان هذه الطفلة كبرت واصبحت من أكثر الممثلات جمالاً في الوسط الفني وتزوجت مخرج وممثل شهير .. هويتها ستصدمك حتماً؟!

كبرت هذه الطفلة لتصبح نجمة من نجمات الفن والتمثيل بالدراما التلفزيونية بمصر. حيث تعتبر واحدة من الفنانات التي أثبتت نفسها بنفسها، استطاعت الحصول على قاعدة جماهيرية كبيرة جدا. من خلال تأديتها لأدوار صعبة وقوية بعدد من الأعمال. معظم ما تقدمه فنانتنا له هدف وبعيد كل البعد عن التعري والإغراء.

انها الممثلة روجينا من مواليد عام 1968م تزوجت من المخرج والممثل المصري أشرف زكي ولها منه ابنتان هما "مايا، مريم". شاركت روجينا في العديد من الأعمال الفنية على صعيد الدراما وابتدأت العمل عام 1992م.

أول أعمالها كان كل من مسلسل "المستخبي" ، "العائلة" عام 1994م ، "حكايات زوج معاصر" عام 2003م.ورغم جمالها وملامحها التي لا تظهر سنها وعمرها الحقيقي فهي لم تستغله إطلاقا.

حتى زواجها من نقيب الممثلين لم تستغله، بل استغلت موهبتها الحقيقية في تقمص الأدوار وملامحها وتعابير وجهها التلقائية فقط. وهذا هو سر نجاحها في معظم الأدوار التي قدمتها.

وتعيش الفنانة رواج فني كبير حيث شاركت في العديد من الأعمال السينمائية الشهيرة مثل فيلم حرب كرموز في دور “نوال” . فيلم أكشن مصري من إنتاج سنة 2018.

كما ان أهم ما قدمته الفنانة روجينا هو دورها في مسلسل البرنس مسلسل دراما اجتماعي مصري عرض لأول مره في شهر رمضان 2020 م وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته،.

وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسؤولية الجميع. والأسطورة مع الفنان محمد رمضان. أيضا دورها في كلبش وتألقها في كفر دلهاب المسلسل رعب مصري