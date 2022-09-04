خمن من تكون هذه الطفلة أصبحت أشهر وأجمل ممثلة في مصر عشقها نجوم السينما وشقيقتها مطربة كبيرة.. هل عرفتموها ؟

انتشرت صورة للفنانة سعاد حسني خلال الفترة الماضية عبر منصات السوشيال ميديا، وكانت في الصورة برفقة والديها وهي في عمر صغير.

ظهرت سعاد حسني في الصورة وعمرها لم يتجاوز عدة أشهر، وكانت تشبه والديها بشكل لفت أنظار الجميع.تفاعل الجمهور مع هذة الصوره ونالت اعجاب عدد كبير من محبي سعاد حسني واضافوا العديد من التعليقات مؤكدين على تشابه ملامحها إلى حد كبير مع ملامح والداتها.

الجدير بالذكر ان والده السندريلا، انفصلت عن والدها عندما كانت في الخامسة من عمرها، وتزوجت من عبد المنعم حافظ مفتش التربية والتعليم.

سعاد حسني لها ستة عشر أخا وأختًا، وترتيبها كان العاشر بين أخواتها، فلها شقيقتين فقط هما كوثر وصباح، وثماني إخوة لأبيها منهم أربع ذكور وأربع إناث، وست أخوات لأمها منهم ثلاث ذكور وثلاث من البنات، ومن أشهر أخواتها غير الشقيقات المطربة نجاة الصغيرة.

يذكر أن سعاد حسني بدأت مشوارها الفني من خلال برنامج بابا شارو وكان السبب وراء دخولها البرنامج هي أختها الأكبر منها سميرة.

أعلنت السندريلا في إحدى مقابلتها من قبل أنها تزوجت أختها من أحمد خيرت مفتش أناشيد بالإذاعة وكان علي معرفة ببابا شارو وقدمها زوج أختها لبابا شاور هي في سن صغير وبالفعل غنت سعاد أولى أغنياتها في البرنامج وهي أغنية أخت القمر وحققت الأغنية نجاح كبير .