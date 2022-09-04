سألوا منه شلبي: مين أكثر ممثل أحب وأقرب إلى قلبك؟.. اختارت هذا النجم الكبير بدون أي تردد.! !

يتساءل الكثير عن سبب عدم زواج الفنانة منة شلبي حتى الآن وقد تحدثت منة عن هذا الأمر وقالت بإحدى اللقاءات التلفزيونية :نصيب.. محدش بياخد أكثر من نصيبه .

ولكن منة شلبي لم تسلم من شائعات الزواج طوال مشوارها الفني ، وطاردتها خمس شائعات الأولى كانت من ثري عربي ولكن منة خرجت ونفت هذه الشائعة بنفسها .



أما الشائعة الثانية كانت من أحمد عز والثالثة فكانت من إياد نصار والذي تعاونت معه بمسلسل "حارة اليهود" وفي المرتين خرجت منة وعبرت عن استيائها الشديد من هذه الشائعات.



قيل أيضا أنها تزوجت من ماندو العدل ولكن والدتها نفت كما ترددت شائعات أنها تزوجت من المخرج خالد يوسف ولكن والدتها أكدت أن علاقتهما لم تتخطى مرحلة الخطوبة والتي تم فسخها بعد شهور من ارتباطهما.

وفي لقاء مؤخر معها سئلت منة شلبي عن الممثلين وطبيعة عملها معهم، فقالت إن أقرب وأحب الممثلين إلى قلبها هو الفنان أحمد عز بين جميع من عملت معهم.



الجدير بالذكر أن منة شلبي تشارك في الرداما الرمضانية بمسلسل "بطلوع الروح".