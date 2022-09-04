وأخيراً بعد مرور فترة انكشف السر الخطير وراء طلاق أبو هشيمة وياسمين صبري.. الفنانة شاهدت هذا الأمر وطلبت الإنفصال فوراً دون أي مبررات.! !

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ طلاق الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ من رجل الاعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ بعد شجار دار بينهما

بسبب دخول فنانة عربية الى حياة الزوج عن طريق السر، مما جعل الفنانة تطلب الطلاق فوراً دون مبررات.

وكشف موقع فن عن مصادر ان ياسمين ضبطت تسجيلات ورسائل نصية على هاتف زوجها تؤكد علاقته بالفنانة التي خطفت قلبه فجأة بدون مقدمات، وتصادمت الأنباء في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، من حقيقة ماوجد في هاتف أبو هشيمة.



وتحدثت المصادر أن الزوجين اتفقا أن يتم الطلق بهدؤ وبدون أي مشاكل وان يضل الزوجين أصدقاء على الحياة الشخصية.