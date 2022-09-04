زفاف أسطوري لم تشهده المنطقة لنجل حسين فهمي من أجمل ممثلة مصرية يشعل مواقع التواصل ويحدث ضجة.!! (تفاصيل صادمة)

أثير الكثير من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء تفيد بزواج نجل حسين فهمي من الفنانة الشابة مايان السيد، الأمر الذي أثار تساؤلات بين الجمهور.



ووفقاً للمصادر فإن الزفاف كان أسطوري لم تشهده مصر من قبل، وتم في حضور أهل وأصدقاء الفنان حسين فهمي المقربين، وعدد من نجوم الفن، في حين لم تكشف المعلومات الأولية حقيقة الخبر أو نفيه.



وعلقت مايان السيد في وقت سابق، على مشاركتها في مسلسل الاختيار 3 قائلة: “سعيدة و فخورة جدًا بتقديم دور أيه بنت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وليا شرف المشاركة في مسلسل كبير وضخم زي مسلسل الاختيار”.



وظهرت الفنانة في الحلقة التاسعة من المسلسل، والتي جسدت دور ابنة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تساعد والدتها في أعمال المنزل، بناء على نصيحة والدها.



من ناحية أخرى كانت انتشرت شائعات سابقة عن خطوبتها على النجم الشاب خالد أنور، الأمر الذي دفع الفنانة إلى كشفت حقيقة الشائعات التي تداولت عبر مواقع السوشيال ميديا.



وقالت مايان خلال لقائها بالبرنامج الإذاعي "عيش صباحك" مع يوسف التهامي وفانا إمام، على "نجوم إف إم": "لم يحدث ارتباط بالفنان خالد أنور ونفيت الخبرقبل كدة، كما أن هناك إشاعة أخرى وهي خطوبتي على الفنان محمود حجازي عقب عرض مسلسل (حرب أهلية)".