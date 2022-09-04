لن تصدّق طبيعة المرض الخطير الذي أورثه النجم أحمد زاهر لبناته !! الوضع الصحي لـ ليلى أحمد زاهر كشف كلّ شيء للعلن!!

أُصيبت ابنتيّ الفنان المصري أحمد زاهر بمرض خطير إلى جوار آخر كانتا قد ورثتاه عن والدهما الممثل الشهير.

جاء ذلك بعد أن كشف الفنان أحمد زاهر تفاصيل إصابة ابنته ليلى بالتهابات حادة في الصدر منذ ولادتهما.كما أكّد الفنان أحمد زاهر في تصريحات صحفية أن ابنتيه ليلى أصيبتا بالفيروس الكوني مؤخّراً محذّراً شديد مع الأسف.

هذا وكان الفنانة ليلى أحمد زاهر قد أعلنت عن إصابتها بالفيروس عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وكتبت الفنانة الشاة : أنا عايزة أشكر كل حد فرحني في عيد ميلادي وخصوصًا الفانز بجد أنا كنت ببذل كل جهدي إني اشوف كل الفيديوهات اللي انتوا عاملينها.. بجد شكرًا قوي على مجهودكم الكبير انتوا عندي حاجة كبيرة.