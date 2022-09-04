

انت الان تتابع خبر أسعار عيارات الذهب 18، 21، 24 على الميزان المحلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -أفادت النشرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، باستقرار أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35,10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 41,50 و 31,20 دينارا على التوالي.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.