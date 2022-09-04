بطلة الحاج متولي وحبيبة ابنه سعيد تفاجئ الجميع في أحدث ظهور.. أصبحت نسخة لميس الحديدي!!

قامت النجمة المتألقة نورهان بنشر صورة لها ومشاركتها مع جمهورها ومتابعيها وذلك في أحدث ظهور عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نورهان أطلت بشكل مختلف عما اعتاد الجمهور عليه في الصورة ومع نجلها الفنان معاذ بعد أن كبر.وتغيرت ملامح نورهان كثيراً بعد أن قصت شعرها حتى شبهها البعض بالإعلاميةلميس الحديدي.

وعلقت الفنانة نورهان: "احببت شعري القصير الجديد واللون البني البندقي".

وورث نجلها معاذ الموهبة التمثيلية عنها ، وشارك في فيلم “عمر وسلمى” ، في أولى أدواره الكوميدية ، حيث أدى نجل عمر جرير دور “تامر حسني” ، وحقق الفيلم شعبية كبيرة له.

وشاركت نورهان في مسلسل "يوتيرن"، الذي يشارك في بطولته بجانب ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما.

إعلانكما يشارك في البطولة كل من عبير صبري وكريم قاسم ومحمود حجازي وصفاء الطوخي وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.كما شاركت نورهان في مسلسلات "وجوه"، "دنيا تانية"، "اللغز".