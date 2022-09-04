لن تصدق من هي نجلة الفنانة زهرة العلا.. نجمة شهيرة دخلت عالم الفن من أوسع باب وزوجها ممثل كبير!

استطاعت الفنانة الراحلة زهرة العلا، بملامحها الهادئة وموهبتها الكبيرة أن تحقق نجاحًا كبيرا في السينما المصرية، وتصبح من علامات زمن الفن الجميل.

ولا يعلم الكثير أن زهرة العلا هي والدة المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي، التي تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.وأنجبت الفنانة الراحلة المخرجة منال الصيفي، من زوجها المخرج حسن الصيفي، وتخرجت عام 1993، وبدأت رحلتها كمساعد مخرج، مع عدد من المخرجين، من ضمنهم داوود عبدالسيد، وخيري بشارة.

وكانت أول الأفلام السينمائية التي أخرجتها منال الصيفي عام 2005 وهو فيلم «الحياة منتهى اللذة» من بطولة حنان ترك، منة شلبي، يوري مرقدي، مجدي كامل وزينة، كما أخرجت أول مسلسل تلفزيوني عام 2011 وهو «نونة المأذونة»، بطولة حنان ترك.

ورحلت عن عالمنا الفنانة زهرة العلا في عام 2013، عن عمر ناهز 79 عامًا، وكانت آخر الأفلام السينمائية التي شاركت فيها فيلم «أرض أرض»، من بطولة فاروق الفيشاوي وإلهام شاهين عام 1998، لتقرر بعد ذلك الابتعاد عن الأضواء والوسط الفني حتى فارقت الحياة.