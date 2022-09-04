الفنانة الهام شاهين توجه اهانة قاسية لـ محمد رمضان.. هذا ما طلبه منها فرفضته رفضاً قاطعاً !!

انصدم الجمهور بعد أن انتشرت أخبار خلال الساعات القليلة الماضية، عن رفض الهام شاهين مشاركة محمد رمضان في فيلم "ع الزيرو" .

وذكرت بعض المواقع الاعلامية أن تم ترشيح الهام شاهين ولكنها رفضت رفضاً قاطعا، ونفت شاهين في تصريح لاحدى المواقع، مشاركتها في فيلم "ع الزيرو"، فيما وصفه الجمهور أنها بمثابة اهانة لنمبر ون.

وكانت شركة العدل جروب نشرت عدد من الصور من كواليس تصوير فيلم "على الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، والطفل منذرمهران، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.