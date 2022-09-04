هبة قطب تثير الجدل وتوضح حقيقة كم مرة يمارس الرجل الطبيعي العلاقة الحميمة في اليوم على مراحل عمره.. لن تصدق الراجل السبعيني ماذا يفعل.! !

أثارت تصريحات الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الحميمة والعلاقات الزوجية الجدل على فيسبوك خلال الأيام الماضية وذلك بعد استضافتها في برنامج واحد من اللي الناس

مع الإعلامي عمرو الليثي وأكدت الدكتورة هبة خلال استضافتها أن سبب مشاكل العلاقات الزوجية أكثرها يكون ناتجًا بسبب النمط الثابت عند ممارسة العلاقة بين المتزوجين.

هبة قطب تكشف عن عادة بين الرجل والمرأة تدمر العلاقة الزوجية وكان أبرز الأسئلة التي وجهها الإعلامي عمرو الليثي للدكتورة هبة قطب كم عدد المرات المناسبة للممارسة العلاقة الزوجية



وقالت إذا كان الشاب متزوجا في العشرينات فلا يوجد أي عدد ولا مانع من ممارسة العلاقة أكثر من عدة مرات في اليوم، فمهما كثرت لا تضر.



أما إذا كان الرجل في عمر الثلاثين فمن الأفضل ممارسة العلاقة الحميمة مرة واحدة يوميا أو مرتين بالأكثر، أما الرجال في عمر الأربعين فكل يوم ونص مرة بمعني أنه يمكن ممارسة العلاقة الزوجية مرتين كل ثلاث أيام.



وإذا كان الرجل في عمر الخمسين والستينات فيمكنه ممارسة العلاقة الزوجية مرتين في الأسبوع إلى مرة.أما ممارسة العلاقة الزوجية في السبعينيات فيمكن أن تكون مرة أو مرتين في الأسبوع

وذلك علي أرض الواقع أما علميا فتقول الدراسات ممارسة العلاقة الزوجية مرة كل عشرة أيام ولكن بدون أن يعاني من الأمراض المزمنة ضغط وسكر ويجب علي الرجل الاهتمام بصحته.