أول ظهور علني يخطف الأنظار ويسرق القلوب،لشقيق الفنانة نورا وبوسي.. والجمهور: أوسم من رشدي أباظة

عرض الإعلامي اللبناني يحيى جان أول صورة لشقيق الفنانة المصرية بوسي وشقيتها الفنانة المعتزلة نورا، والذي بدا قريب الشبه بهما.

يحيى جان نشر الصورة النادرة على صفحته الشخصية عبر موقع «أنستجرام»، حيث ظهرت بوسي وشقيقتها نورا مع شقيقهما مصطفى قدري، وظهر معهما المطرب ديميس روسوس.

وكان شقيق نورا يقف بجوارها، وتعجب عدد كبير من الجمهور الذي لم يكن يعرف أن للفنانتين شقيق، حيث عبروا عن اعجابهم بوسامته التي تفوق وسامة رشدي أباظة.

يُذكر أن الاسم الحقيقي للفنانة بوسي هو صافيناز قدري، وأصبح بعد ذلك اسمها الفني بوسي.