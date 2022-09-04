بدون خجل او حياء.. عروسة تنزع ثوب الادب وتتخلى عن فستانها في...حفله زفافها وترقص بالملابس الداخليه ورد فعل زوجها لا تخطر علي بال بشر والمفاجأه أنها من هده الدوله العربيه

تخلت عروس تونسية عن فستانها الأبيض الذي تنتظره كل عروس يوم زفافها وقررت ارتداء البكيني، لتأدية رقصة «ستربتيز».وأثارت الواقعة جدلا كبيرًا

بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كل الدول العربية، خاصة وان العروس بدت بطريقة غير مألوفة شبه عارية، بل إن عريسها كان مشجع لها.ونشر المذيع التونسي علاء الشابي، مقطع فيديو من حفل زفاف قيل إنه أقيم في تونس، يظهر العريس وهو يشاهد عروسه تتمايل وتلعب «أكروبات».



في بداية الفيديو توجهت العروس إلى عريسها ونزعت إزارا كانت تربطه حول خصرها ووضعته حول عنقه، لتكشف عن ملابسها الداخلية.

عقب ذلك سحبت العروس عريسها بالإزار حول عنقه، ثم تركته لأداء رقصات على عمود، فيما يعرف بـ«رقص الاستربتيز»، في مشهد أثار إعجاب واندهاش الحضور.



وعلى مواقع التواصل، أثار مقطع الفيديو سخط الكثيرين، وفي المقابل إعجاب البعض، وأظهرت معظم التعليقات دهشة أصحابها بتصرف العروس وملابسها في حفل الزفاف.

أحد المتابعين علق قائلا: «كان فيكم خير وشرف، ماذا حدث!»، بينما كتبت أخرى: «نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية بفقد الحياء وتدني الأخلاق والقيم والمبادئ، عظم الله أجرنا».



في المقابل، دافع آخرون عن العروس، وكتبت متابعة: «ياخي الرجال اللي مستغربة مالكم كلكم تحبون بنات مثل هذه، الفرق أنه العريس هذا شخصيته صريحة».



وأضافت قائلة: «البنية واضحة وصريحة وقابلين بعضهم ويحبو بعضهم مش متخبيين، وعندهم من الجرأة بأن يظهروا على السوشيال ميديا، هما تصرفوا على طبيعتهم»

تخلت عروس تونسية عن فستانها الأبيض الذي تنتظره كل عروس يوم زفافها وقررت ارتداء البكيني، لتأدية رقصة «ستربتيز».وأثارت الواقعة جدلا كبيرًا

بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كل الدول العربية، خاصة وان العروس بدت بطريقة غير مألوفة شبه عارية، بل إن عريسها كان مشجع لها.ونشر المذيع التونسي علاء الشابي، مقطع فيديو من حفل زفاف قيل إنه أقيم في تونس، يظهر العريس وهو يشاهد عروسه تتمايل وتلعب «أكروبات».



في بداية الفيديو توجهت العروس إلى عريسها ونزعت إزارا كانت تربطه حول خصرها ووضعته حول عنقه، لتكشف عن ملابسها الداخلية.

عقب ذلك سحبت العروس عريسها بالإزار حول عنقه، ثم تركته لأداء رقصات على عمود، فيما يعرف بـ«رقص الاستربتيز»، في مشهد أثار إعجاب واندهاش الحضور.



وعلى مواقع التواصل، أثار مقطع الفيديو سخط الكثيرين، وفي المقابل إعجاب البعض، وأظهرت معظم التعليقات دهشة أصحابها بتصرف العروس وملابسها في حفل الزفاف.

أحد المتابعين علق قائلا: «كان فيكم خير وشرف، ماذا حدث!»، بينما كتبت أخرى: «نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية بفقد الحياء وتدني الأخلاق والقيم والمبادئ، عظم الله أجرنا».



في المقابل، دافع آخرون عن العروس، وكتبت متابعة: «ياخي الرجال اللي مستغربة مالكم كلكم تحبون بنات مثل هذه، الفرق أنه العريس هذا شخصيته صريحة».



وأضافت قائلة: «البنية واضحة وصريحة وقابلين بعضهم ويحبو بعضهم مش متخبيين، وعندهم من الجرأة بأن يظهروا على السوشيال ميديا، هما تصرفوا على طبيعتهم»