بكل جراءة وبدون خجل.. هند صبري تخرج عن طورها وتفضح أسرار هذا المخرج الشهير و تكشف ما يطلبه من الفنانات قبل اعطائهم أدوار البطولة

بعد ضجة المخرج المصري خالد يوسف السابقة ، كانت قد كشفت الفنانة التونسية هند صبري دون خجل عن التنازل الذي قدمته للمخرج والمتمثل بالقبول بتأدية بعض المشاهد الجريئة في فيلم ويجا وهو ما ندمت عليه لاحقاً.

الفنانة التونسية المخضرمة أشارت إلى أنها نادمة على العمل مع المخرج خالد يوسف فى فيلم ويجا.ووقتها أكدت أنها لن تغامر بتكرار ‏التجربة، وذلك لمبالغته فى تصوير المشاهد الجريئة وأنها لا تستطيع أن تحجر على حريته إضافة ‏إلى عدم وجود كيمياء بينهما.

ووقتها قالت عبارتها الشهيرة : ما فيش حد ماقدمش تنازلات، زى أفلام كان ممكن ماعملهاش فى ظروف أخرى، كنت ‏محتاجة أشتغل علشان اتعرف وانتشر"‎‏.‏