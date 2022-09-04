اجعلي زوجك اكثر سعادة وراحة في غرفة نومه.. استخدمي الفازلين...ولن تتركه كل ليله وستحصلي علي نتايج جباره

يمتلك الفازلين الكثير من الفوائد المميزة للجسم والبشرة والذي عادة ما يحتاج إليه الكثير من النساء بشكل خاص لكي يتم استخدامه في الاستخدامات المتعددة، حيث يعطي الفازلين نتائج جبارة في وقت قصير من خلاله اضافته الى بعض المكونات الموجودة في المنزل وفي كل بيت.

فوائد سحرية للفازلين للنساء ونجد ان الفازلين يستخدم في الكثير من الاستخدامات الهامة للجسم والبشرة، في الحصول على نعومة فائقة، ومن اهم الفوائد التي جاءت بها ما يلي.

● يعمل الفازلين بشكل كبير على ترطيب البشرة بعمق، كما أنه يجعل البشرة ناعمة ولا يسد مسام البشرة.● كما يساعد الفازلين ايضا على تقشير البشرة الجافة، والتقليل من نسبة الجفاف بها.

● وكذلك يحمي الفازلين البشرة من الحروق الناتجة عن الشمس، وهو ما يتم من خلال دهن البشرة بكمية قليلة من الفازلين قبل الخروج إلى الشمس.

● كما يمكن ان يتم استخدام الفازلين على الرموش يساعد على تقويتها وزيادة كثافتها ويجعلها أطول وخاصة إذا ما تم دهنها قبل النوم. استخدامات الفازلين للجسم والبشرة من اهم استخدامات الفازلين كذلك ما يلي.

● يساعد الفازلين بشكلٍ كبير في التخلص من التشققات التي تصيب الشفاه، وذلك لكونه يساعد في التخلص مباشرة بشكل سريع من خلايا الجلد الميت التي توجد عليها، ويكون ذلك بخلط الفازلين مع القليل من الملح والسكر وفرك الشفاه بالخليط.

● كما تستخدم الكثير من النساء الفازلين لإزالة المكياج من على البشرة ويكون آمنا جداً.

● يساعد كذلك على التخلص من التشققات التي تصيب كعوب القدمين كما أنه يجعل الكعوب ناعمة.