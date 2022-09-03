صورة نادرة جدا للفنانة هالة فاخر بـ عمر السنتين والفنان أنور وجدي يحملها في أحضانه!! لن تتخيلوا كيف ظهرت!!

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة القديرة هالة فاخر في طفولتها، ابرزت حملها من قبل الفنان الراحل انور وجدي على ساعديه، وذكر المستخدمون بأنها كانت في عمر السنتين.

يُذكر ان فاخر هي ابنة الفنان الراحل فاخر فاخر. وكانت بدايتها الفنية من خلال فيلم "لن أبكي أبداً" في عام 1957، وسنوات عملها السينمائي بلغت أكثر من 60 عاماً حتى الأن.

وولدت هالة فاخر في مدينة الإسكندرية، ووالدها هو الفنان القدير فاخر فاخر، وقد بدأت التمثيل منذ الطفولة عندما اختارها المخرج الراحل حسن الإمام للمشاركة في بطولة فيلم (لن أبكي أبدًا).

ومن بعدها شاركت في عشرات الأعمال بين السينما والتلفزيون والمسرح، ففي السينما شاركت في أفلام (امرأة على الهامش، بنت اسمها محمود، تيمور وشفيقة، هي فوضى، حين ميسرة).