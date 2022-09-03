صدمة تصعق المصريين..11 ثغرة قانونية تبطل حكم الإعدام ... محامي قاتل نيرة أشرف يكشف عن تطور جديد قد يقلب موازين القضية رأساً على عقب.! !

كشف المحامي المصري أشرف نبيل محامي محمد عادل قاتل زميلته الطالبة المصرية نيرة أشرف ذبحا أمام جامعة المنصورة، أن حكم الإعدام الصادر بحق المتهم يتضمن 11 ثغرة قانونية.



وأوضح محامي المتهم أنه تقدم بمذكرة الطعن على حكم الإعدام، تضمنت رصد 11 خطأ قانونيا يبطل حكم الإعدام بحق الطالب ويعيد إجراءات المحاكمة من جديد.

وفق "إرم نيوز".وأكد أشرف نبيل، أنه سيكشف تفاصيل تلك الأخطاء التي رصدها في منطوق حكم الإعدام وقدمها في مذكرة الطعن، بعد انتهاء المدة القانونية لمرحلة الطعن والتي تنتهي يوم 6 سبتمبر الجاري.



وأشار المحامي إلى أنه عقب قبول الطعن ورفض حكم الإعدام سينتهي دوره في القضية لأنه يقتصر فقط على الطعن وإيقاف حكم الإعدام، مشيراً إلى أنه لن يترافع بالدفاع عن الطالب حال إعادة المحاكمة.



وأبان المحامي أسباب عدم ترافعه بالدفاع عن المتهم، حال قبول الطعن قائلًا: "قد تقتضي ظروف الدفاع عن القاتل الخوض في شرف وسمعة وسلوك المجني عليها، وأنا مش من طبعي أني أتعرض لسمعة بنت ما بالك لو كانت متوفاة،

لذلك رفضت الدفاع واكتفيت بتقديم مذكرة النقض حتى إلغاء الإعدام".وأوضح أن من أسباب قبوله دخول القضية هي منح الفرصة أمام الطالب المتهم للدفاع عن نفسه من جديد، لكي نصل في النهاية لحكم عادل يرضي الضمائر ويكون بعيداًَ كل البعد عن الظلم.



وأردف: "أنا لا أبرئ الطالب ولا أسعى لتبرئته فهو قاتل كما يعلم الجميع، ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى أثرت عليه دفعته لتنفيذ تلك الجريمة،

وهي أنه قد كان تحت تأثير المخدرات أو يعاني من مرض نفسي أو غيرها من الأسباب الأخرى".

وأضاف نبيل: "مكانتش هتخسر المحكمة حاجة لو كانت أجلت الحكم شهر لحد المتهم ما يتعرض على مستشفى أمراض عقلية ويكتب فيه تقرير وتحكم بناءً عليه، لأن كما ذكرت قد يكون يعاني من اضطرابات نفسية".