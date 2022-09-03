دلعي زوجك اخر دلع مهما كان عمرك .. ضعي زيت الزيتون والقرنفل في هذا المكان قبل النوم ليله واحده ولن تستغني عنهما طول حياتك!!

دلعي زوجك وارجعي شابة في العشريينيات مهما كان عمرك وبفترة قياسية من خلال أستخدام وصفة زيت الزيتون والقرنفل والذي سيغيرك للأفضل بمعدل 180 درجة لتبهري كل من حولك وسيسألك الجميع عن السر وراء أشراقتك وجمالك .

وصفة زيت الزيتون مع القرنفلتعد وصفة زيت الزيتون و القرنفل من أقدم المواصفات وأكثرها فعالية وأفضل الوصفات التي تعمل على إنبات الشعر وإنهاء التجاعيد من البشرة والان إليكم طريقة تحضير وصفة الزيت الزيتون والقرنفل.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل:-

أولا .. يجب إحضار ملعقة متوسطة الحجم من زيت الزيتون الموجود في كل منزل

ثانيا .. يجب إحضار كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

ثالثا .. قم بإحضار بعض عيدان من القرنفل.

رابعا.. إحضار ملعقة متوسطة الحجم من نشا الذرة.

أولا .. نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونقوم بوضع زيت الزيتون وأعواد الكرنفال التي قمت بإحضارها ونطحنهم جيدا، ثم عليك بوضع ملعقة صغيرة من النشا ويتم التقليب جيدا حتى تذوب،ثم يتم إضافة زيت جوز الهند التي قمت بإحضاره.

ثانيا.. عليك وضع هذا المزيج على الشعر بداية من فروة الرأس إلى جميع أطراف الشعر ويجب التركيز والعناية جيدا بالأطراف ومنطقه الجذور حتى تغذى بالخلطة السحرية، ثم عليك ترك الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة ثم عليك أن السلة.

ثالثا .. سوف تلاحظين النتيجة الرائعة في حدود نصف شهر أو شهر من استعمال الوصفة والإستمرار عليها.