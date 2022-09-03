قوي الملاحظه سيعرفها.. هذه الطفلة صارت أجمل ممثلة في تاريخ السينما.. جمالها الخرافي أخضع كبار الفنانين !! لن تصدّق من هي؟! - صورة

نشرت الفنانة المصرية الشهيرة "سيمون" على حسابها الخاص بـ"تويتر" صورة قديمة ونادرة لها مع شقيقها سركيس فاجأت الجمهور.

وتفاعل الجمهور مع صورة سيمون مؤكدين ان ملامحها لم تتغير كثيراً رغم مرور سنوات طويلة على الصورة.وكانت سيمون قد نشرت على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة الفنان الراحل جميل راتب، أحيت بها الذكرى 96 لميلاده، مؤكدة أنه واحد من أجمل الشخصيات والفنانين الذين تعاملت معهم خلال مشوارها الفنى، كما أنه كان صاحب ثقافة

وفكر، وأنه كان سبباً فى حدوث أشياء كثيرة جميلة فى حياتها، حيث علقت على الصورة قائلة: "من أجمل الشخصيات والفنانين اللي تعاملت معهم.. ثقافة وفكر ورقي وأصول ويصون العشرة والأيام، وفنان عالمي وسبب في حاجات جميلة في حياتي، كل سنة وهو في مكان أجمل، جميل دايماً راتب الله يرحمه.

من ناحية أخرى، أكدت سيمون أنها ستجدد تعاونها في أغنية جديدة مع الشاعر هشام قباري، الذي تعاونت معه مؤخرًا فى أغنية "الروح الفرفوشة" مشيرة إلى أن الأغنية تحمل عددًا من المفاجآت وتحمل فكرة مختلفة وجديدة عليها.