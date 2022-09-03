ظل ساعات على قيد الحياة .. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة ومؤلمة عن حادث الراحل جورج الراسي

عرضت قناة "الجديد" اللبنانية تقريرا جديدا عن حادث السير الذي أودى بحياة النجم جورج الراسي منذ أيام، وجاء به ظهور لشاهد عيان.

وقال شاهد العيان خلال التقرير أنه كان مارا على الطريق بعد الحادث، وشاهد السيارة المحطمة، فنزل من سيارته ليطمئن على السائق ليتفاجأ أنه الفنان جورج الراسي.

وأضاف أنه التقط صور للحادث وأرسلها إلى الفنانة نادين الراسي، شقيقة الراحل، وقام بالاتصال بها إلا أنها لم ترد على اتصالاته، مشيرا إلى أن نبض الراسي ظل موجودا لمدة ساعات، أي أنه لم يمت فور اصطدامه بالحاجز الخرساني.

واتهم الشاهد الدفاع المدني بالتسبب في وفاة الراسي، بسبب أنه حينما وصل إلى مكان الحادث لم يجر أي إسعافات أولية، ولم يضع المصاب على جهاز الأكسجين، حتى لفظ الفنان اللبناني أنفاسه الأخيرة.

وتوفي جورج الراسي في الساعات الأولى من صباح السبت 27 أغسطس، في حادث سير بعد اصطدام سيارته بحاجز وسطي في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، أثناء عودته من سوريا عقب إحياء حفل هناك. وكان برفقته في السيارة، زينة المرعبي، منسقة أعماله والتي توفيت هي الأخرى في نفس الحادث.

وكشف تقرير الطب الشرعي للمطرب اللبناني الراحل جورج الراسي سبب وفاته، وجاء فيه أن الجثة سليمة ولم تتشوه، وهناك كسور في القفص الصدري والرأس، نتيجة الاصطدام القوي بالحاجز الاسمنتي، بحسب موقع جريدة النهار اللبنانية.