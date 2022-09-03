سألوا منى زكي إيه هو الفيلم الوحيد اللي ندمتي على تقديمه؟ .. الفنانة تجيب بدون أي تردد .. لن تتوقع ماهو.! !

أثار فيلم منى زكي الجديد اصحاب ولا أعز جدلا كبيرا لما يتضمنه من مواضيع ومشاهد صدمت من اعتبرها مخالفة لقيم المجتمع وعرض النجمة المصرية لهجوم شرس على خلفية مشهد لها في الفيلم.

لكن النجمة المصرية لم تعلن ندمها على تقديم هذا الفيلم الذي فجر موجة عارمة من الجدل بل أكدت إنها لا تمانع لعب لعبة الفيلم في الواقع: «اللعبة أكيد ألعبها في الحياة العادية، معنديش أي مشكلة، لأن أنا معنديش أسرار رهيبة في حياتي خالص».

وتدور أحداث الفيلم بشكل أساسي عن مجموعة من الأصدقاء، يلعبون لعبة يتشاركون فيها جميع الرسائل والمكالمات الهاتفية الواردة على هواتفهم.



فيلم ندمت على تقديمه

وقالت "زكي" خلال لقاء سابق في برنامج "مصارحة حرة"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة ten، أنها ندمت على تقديم فيلم أحلام عمرنا.



وأكدت النجمة منى زكي خلال اللقاء على أنها لن تعمل مع الفنان مصطفى شعبان، الذي شاركها بطولة "أحلام عمرنا".

أصحاب ولا أعز مأخوذ عن فيلم إيطالي بعنوان «غرباء بالكامل»، والنسخة العربية من بطولة منى زكي، إياد نصار، نادين لبكي، جورج خباز، فؤاد يمين، ديامون عبود، عادل كرم، إخراج وسام سميرة.