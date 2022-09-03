أخيراً.. ناهد السباعي تتجرأ وتكشف سبب عدم مقدرتها على الزواج.. ما أعترفت به الفنانة صدم عمرو أديب !!

جاء ذلك ما إن حلّت الفنانة ناهد السباعي ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية حيثُ ادلت بالعديد من الأسرار حول حياتها الشخصية حتى تجرأت وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية وسرّ عدم زواجها حتى الآن.

أبرز تصريحات ناهد السباعي مع الإعلامي عمرو أديبأنا مُقلة في أعمالي الفنية لأني بشتغل دايمًا مع الأستاذ يسري نصر الله وهما نفسه مقل في أعماله.

أنا روحت للأستاذة كاملة أبو زكري كاستينج لفيلم واحد صفر كذا مرة قالتلي إنتي مش شبه حاجة عندي. وأنا بحب أختار أدواري ونفسي أعمل حاجة للأطفال والأسرة.

بقول للبنات اللي تعرضت للتحرش لو عرفتي تأخذي حقك بالقانون يبقي أفضل ولو عرفتي تأخذي حقك بدون متأذي نفسك اعملي كده.

احنا دلوقتي بقينا أحسن من الأول والبنات بقى ليها صوت وبترفع قضايا ضد المتحرشين.

أول ما عرفت بقضية قتل نيرة والمذيعة شيماء خوفت جدًا، ولكن كنت سعيدة بكلام القاضي قبل النطق بالحكم في قضية نيرة.

أنا مش ضد أن حكم الإعدام يتنفذ على الهواء أمام الجميع. أنا نفسي أتجوز ويبقى عندي أسرة، ولسة عمري 32 عامًا. بسبب معاملة أهلي وأخواتي ليا الحلوة مش هقبل إني أتجوز أي حد. لما جدي يبقى فريد شوقي لازم يبقى سقف طموحاتي عالي شوية في شريك حياتي.

عندي كلبين وبغبغان وفي ناس بتساعدني في تربيتهم مش عارفة لو عندي طفل هربيه إزاي.