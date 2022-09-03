حجم الثروة الخيالي لمؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد يصدم الجمهور: لا تعد ولا تحصي..والرقم صادم سيصيبك بالجنون.

خالد مقداد هو مؤسس ومدير قناة طيور الجنة، ولد في الأول من يناير عام 1972 في الكويت، واسمه بالكامل خالد عبدالله جبريل مقداد، ويحمل الجنسية الأردنية وهو من أصول فلسطينية.

درس تخصص هندسة الديكور وفي عام 1994 أسس فرقة طيور الجنة في العاصمة عمان وقام بإنتاج الأناشيد المتعلقة بالوطن والأطفال، وفي الخامس والعشرين من شهر يناير عام 2008 افتتح قناة فضائية أطلق عليها اسم قناة طيور الجنة نسبة إلى فرقته ويعد المدير التنفيذي للقناة،

والمقر الرئيسي للقناة في الأردن وتبث برامجها من البحرين.حياة خالد مقداد الشخصية تزوج خالد مقداد من السيدة مروة حماد التي كانت تعمل في قناة طيور الجنة وأنجب منها خمسة أولاد هم: جاد مقداد وإياد مقداد وجنى مقداد والوليد مقداد والمعتصم بالله مقداد وسند مقداد.

ثروته

تقدر الثروة التي يمتلكها مؤسس قناة “طيور الجنة” خالد المقداد، بـ “10 مليون دولار”، في حين إنتشرت بعض الأخبار أن عائدات القناة التي يمتلكها تقدر بـ 200 ألف دولار سنوياً.

مسيرة خالد مقداد المهنية أسس خالد مقداد قناة طيور الجنة التي لاقت الإعجاب في الدول العربية لأنها تقدم الأغاني والأناشيد بلهجاتٍ مختلفة كما أنها تعد من القنوات الهادفة التي تهتم بتعليم الأطفال بطرق خاصة، كما أن التواصل بين قناة طيور الجنة والأطفال في الدول العربية يتم من خلال الرسائل القصيرة مما ساهم في نجاح هذه القناة.

يعتبر خالد مقداد المدير العام للقناة وبعد شهرتها توالت النجاحات بحيث تم تصنيفها القناة رقم واحد من بين قنوات الأطفال الفضائية في العالم العربي، والخمسين على مستوى العالم، وتقدم القناة أغنيات تحتوي على مجموعة من القيم والمبادئ السامية التي يجب أن يتعلمها الأطفال بأسلوبٍ محبب وبسيط.

خالد مقداد مدير قناة طيور الجنة كا يشارك أيضًا في العديد من الأغنيات التي تهدف إلى تقديم القيم والنصائح للأطفال، وجعل أولاده المعتصم والوليد مشاركته في تقديم النصائح والإرشادات كما أن زوجته أيضًا شاركته في بعض الأغاني، ونال خالد مقداد شهرة كبير بين أطفال الوطن العربي وهم ينادونه الآن بـ عمو خالد.

شارك خالد مقداد في الكثير من الحفلات التي كانت تقام في الوطن العربي مثل البحرين والكويت والسعودية والجزائر وغيرها من بلدان الوطن العربي، ولاقت هذه الاحتفالات نجاحًا باهرًا حيث كانت تقام كل عام وكان بانتظارها عدد كبير من الأطفال.

قد خالد مقداد العديد من المنتجات التي تحمل اسم قناة طيور الجنة كعلامة تجارية وذلك للنجاح الكبير الذي لاقته لكن في الفترة الأخيرة رحل بعض أبطال قناة طيور الجنة ومنهم نوارة الكبيسي، وبلال الكبيسي، ويوسف محمد بشار وأخته ديما، وعمر الصعيدي وأولاده الأمر الذي أثر على القناة لأن هؤلاء الأشخاص شاركوا أيضًا في نجاح القناة وكان لهم دورًا هامًا في شهرتها.

افتتح خالد مقداد بعد فترة قناة أخرى أطلق عليها اسم طيور الجنة بيبي، كما أنه اتجه إلى قناة اليوتيوب وفتح قنواتٍ أخرى منها قناة طيور الجنة،.

وقناة عالم جنى لابنته جنى، وقناة باسم عجائب جاد وإياد، إضافة إلى قناة عصومي ووليد، وجميع هذه القنوات لاقت الإعجاب والرواج الكبير بين الجمهور إذ حصلت على نسب مشاهدة عالية جدًا.

قدم خالد مقداد أيضًا قنوات باللغات الأجنبية وترجم الأناشيد إلى هذه اللغات، ويطمح مؤسس قناة طيور الجنة أن تصبح طيور الجنة في المستقبل منظومة إعلامية موجهة لجميع فئات المجتمع.

خالد مقداد من الأشخاص الحريصين على تقديم أفضل صورة لأعماله التي لذا يقضي معظم وقته في متابعة جميع الأعمال بنفسه، وهذا السبب ساهم في استمرارية نجاح قناة طيور الجنة.

وقام بإنشاء طيور بيبي الإنجليزية الموجهة للأطفال في جميع أنحاء العالم، وطيور بيبي التركية الموجهة للأطفال في تركيا وكل من ينطق بهذه اللغة، وهذا السبب ساهم في استمرارية نجاح قناة طيور الجنة.