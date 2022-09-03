الفنانة رجاء حسين وهي تحتضر أوصت بهذه الوصية الغريبة فأقسم أبناؤها ألا تُنفذ أبداً !! لن تصدّق بما أوصت !!

أُقيمت خلال الأسابيع الماضية فعالية عزاء الفنانة الراحلة رجاء حسين في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكان سيف عبد الرحمن طليق الفنانة الراحلة قد كشف عن وصيتها، وقال إنها أوصت بعدم إقامة عزاء لها، وأيضا سرعة دفنها.

وهو ما رفضه الأبناء رفضاً قاطعاً.وأضاف سيف عبد الرحمن في تصريحاته: أوصتني على ابنتنا أمل، وكانت عايزة تدفن في مقابر أسرتها مع والدتها.

ورحلت رجاء حسين عن عالمنا عن عمر ناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة من مسجد الشرطة، ودفنها في مقابر العائلة بـ 6 أكتوبر.