تسريب فيديو صادم لسمير صبري يكشف فيه الحقيقة: بحب سماح أنور وابنها ابني ومسؤول مني.. ماتم كشفه حسم الأمر !

كشف الفنان الراحل سمير صبري عن علاقته بالفنانة سماح أنور، مشيرًا إلى أنه تمنى الزواج منها، وتعهد بأن يكون ابنها ضمن مسئولياته في الحياة.

وقال صبري في لقاء مسجل نادر: أنا بحب سماح أنور جدا وأعتقد إني لو مكنتش أكبر منها كنت هتجوزها، وهي بنت جميلة وجدعة والحب اللي بيني وبينها مش بيموت وهيستمر لأنه مبني على أسس جميلة.

وأضاف سمير صبري: لو مكنتش حاسس إني هظلمها بفرق السن اللي بينا كان زماني اتجوزتها من 12 سنة، لأنها ممكن تبقى صديقتي وأختي وحبيبتي وحاجات كتير جدا ولو سألت سماح كانت هتقول نفس الكلام وهي ميهمهاش فرق السن اللي بيني وبينها لأنها من الستات اللي ميملاش دماغها اللي من سنها، ولكني لاحظت من التجربة أن فرق السن هيكون كبير بعد فترة وأنا بعتبر ابنها زي ابني ومسئولية من مسئوليات حياتي.

وعلى جانب آخر، أثارت أزمة نجل سمير صبري مؤخراً جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كشف الماكيير محمد عشوب أن الراحل لديه بالفعل ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن.

وبعد هذه التصريحات زعم البعض أن نجل سمير صبري الثاني الذي أشار إليه محمد عشوب في منشوره، هو نجل سماح أنور وذلك نظرًا للشائعات التي كانت تطاردهما، ولكن ظهر عدد كبير من الفنانين الذين أكدوا أن سمير صبري لم ينجب، من بينهم محمود سعد وحسن يوسف بجانب الناقد طارق الشناوي.