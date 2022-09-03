الكاميرا تدخل القصر الذي تعيش فيه إيمي سمير غانم مع حسن الرداد حياة الأميرات.. المسبح لوحده كفاية.! !

عرفت إيمي سمير غانم بتقديمها عددا من الأدوار الكوميدية، وشاركت في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات، منها: عسل أسود، سمير وشهير وبهير، بلبل حيران، بالشمع الأحمر، وغيرها من الأعمال الفنية الناجحة.

إيمي سمير غانم من مواليد 31 مارس عام 1987، درست إدارة أعمال في مودرن أكاديمي، أحبت التمثيل وكان أول مشاركتها الفنية مسلسل «عائلة أستاذ أمين» مع والدها ووالدتها الراحلين وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم.وبعيداً عن هذا الموضوع سنأخذك بجولة الى منزل الفنانة ايمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد الفخم في مدينة القاهرة.



نشرت حسابات فنية تفاصيل وصور فيلا الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، المكونة من طابقين مع حوض سباحة خارجي، وتتمتع بديكور يجمع بين روح الشباب العصرية والأناقة الكلاسيكية والراقية.الواجهة.. هادئة لكن مبهرة من خلال الفيديو المنشور عبر السوشيال ميديا

ومن خلال الصور التي استطعنا جمعها من حساب الزوجين حسن الرداد بطل مسلسل الزوجة 18 وايمي سمير غانم، يظهر واضحاً أن الفيلا صغيرة وهادئة، تتمتع بتصميم بسيط ولكن رغم ذلك نجد انها مبهرة ولافتة للأنظار برقي ذوقها ولمساتها الهندسية المميزة..



تتمتع الواجهة بلون أبيض محايد يتناغم مع نقاء السماء لدرجة توحي بتلاحمهما معًا في ذلك الفضاء الواسع، كما أن ضوء النهار هنا كان قادرًا على إضافة بريق خاص للمبنى.

غرفة معيشة للراحة صممت غرفة معيشة حسن الرداد وايمي سمير غانم على الطراز الحديث، حيث انها تأتي على شكل حرف L باللاتينية. كما انها تتمتع بحالة من الهدوء والراحة من الصعب إنكارها، ويظهر ذلك بوضوح في ألوانها الناعمة المستمدة من ألوان الستائر والحوائط على حد سواء.

اعتمد النجمان هنا على مجموعة وسائد ملونة تزين الأريكة وتبعث فيها البهجة والحيوية، في محاولة لإخراجها من حالة الهدوء التي تسكنها.

في غرفة المعيشة ايضا طاولة بتصميم مميز وسجادة زاهية وملونة،

وكرسي عصري مريح خال من أية مساند..غرفة طعام ساحرة يغلب على غرفة الطعام اللون البني، وهي مكونة من طاولة تحاوطها كراس ناعمة التصميم، مع عناصر إضاءة تعمل على إضافة الجمال على مكوناتها.



ومن هذه الصالة يظهر الطابق العلوي للفيلا من خلال وجود درابزين خشبي أنيق ينقل القاطنين نحو غرف النوم.تتميز غرفة نوم منزل إيمي سمير غانم بالفخامة حيث جمعت دنيا بين اللونين البني الفاتح والذهبي مع الألوان الترابية؛ لتنسج بذلك لوحة فنية متكاملة.



مطبخ باللون البني قد لا يأتي المطبخ بمساحة شاسعة، ولكنه كامل متكامل يقبع في بقعة صغيرة من الفيلا؛ وحداته بألوان هادئة كبقية المنزل، وفي الوقت ذاته عملية وشاملة لكافة أغراض الطبخ.

اختيار اللون البني لوحدات المطبخ موفق جدًا، فهو متناسق تمامًا مع لون الأرضية، كما استطاع أن يمنح المطبخ احساسًا بالوسع.



يشار أن آخر أعمال إيمى سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو"، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2019، تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ‏إخراج وليد الحلفاوى،

بطولة إيمى سمير غانم بمشاركة ‏عدد من النجوم أبرزهم: حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، ‏محمد ثروت، ملك قورة، محمد محمود، أحمد سلطان، ‏بالاشتراك مع النجم الراحل سمير غانم‎.