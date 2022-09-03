سر ضحك نجوم الفن الهستيري .. في عزاء والد الفنان أحمد عز.. لن تصدق ماذا حدث.! !

أعادت صفحات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا ،تداول موقف غريب حدث خلال عزاء والد الفنان أحمد عز

حيث كان العزاء مكتظا بأهم وأشهر الشخصيات من الوسط الفني وكبار الشخصيات العامة.وتلقى الفنان أحمد عز العزاء بوالده الذي توفي منذ فترة، بعد صراع طويل مع المرض، حيث حرص عدد كبير من الفنانين على مواساة أحمد عز وأداء واجب العزاء،

فحضر نجما السينما أحمد السقا وكريم عبد العزيز.السقا ظهر بشاربين، بسبب تصويره دوراً في فيلم "الجزيرة 2"، فيما حضر محمد رمضان باللوك الذي ظهر به في فيلم "قلب الأسد"، وقد بدا متأثراً تماماً بالفيلم.



من جهته، ظهر كريم عبد العزيز بذقن طويلة، مثله مثل الفنان هاني سلامة الذي لم يتخلَّ أيضاً عن الذقن التي ظهر بها في مسلسل الداعية، فيما حضرت ياسمين عبد العزيز بملابس رياضيّة عاديّة.



والغريب أنّ ضحكة علت وجه الكثيرين من الفنانين، ما قد يكون ناجماً عن لقائهم ببعضهم بعد فترة من الغياب وندرة المناسبات التي تجمع هذا الكمّ من النجوم، ممّا جعل لقاءهم صعباً، ومن غير الممكن ألا تصاحبه تلك الضحكات، وهو ما أثار استغراب أحمد عز.