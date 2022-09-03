هذين الطفلين الوسيمين هما من أشهر أشقاء الوسط الفني المصري.. احدهما ساعده شكله بالوصول للشهرة!! خمنوا هويتهما.! !

اشتتهر هذين الأخوين بشكل كبير داخل الوسط الفني فهما من أفضل الممثلين، ورغم حب أحدهما لمهنته الأساسية وهي طب الأسنان إلا أنه أراد الدخول إلى عالم التمثيل

وكانت بدايته الفنية عام 2010، وبد الاخر مسيرته الفنية أثناء دراسته الجامعية عندما التقى ببعض الأصدقاء الذين شاركوه الموهبة والطموح.



انهما الشقيقين كريم وأحمد فهمي، برع كريم فهمي في الأدوار التمثيلية التي قدّمها كما ساعده شكله في الظهور بين أوسم نجوم مصر وبالتالي تلقّي عروض كبيرة في البدايات.وعملَ على أدائه بشكل تقني ومن منظور مهني،

فاستطاع اثبات موهبته في هذا المجال وفي الأدوار الكوميدية خصوصاً، بالإضافة إلى إطلاق خياله في الكتابة والتأليف مما جعله اليوم من أهم نجوم وكتّاب الدراما المصرية. تعرف على السيرة الذاتية الإنجازات والحكم والأقوال وكل المعلومات التي تحتاجها عن كريم فهمي.



وتزوّج كريم فهمي من دانيا البناوي عام 2013 بعد قصة حب ظهرت في أجمل معالمها بعد الزواج من خلال الصور الرومانسية التي لا يكف فهمي عن مشاركتها مع جمهوره، ومن خلال تعبيره الدائم عن حبه وإعجابه بزوجته في جميع المناسبات العامة والخاصة.



وعن أحمد فهمي فوهو ممثل ومؤلف وسيناريست مصري شكل مع اصدقائه فرقة كوميدية صغيرة تحت مسمى “تمر هندي للإنتاج الفني” واستطاعوا من خلالها الوصول إلى المجتمع المصري بنقل بعض الصور الواقعية بطريقة ساخرة.

وفي البداية شكّل أحمد فهمي مع الممثلين شيكو وهشام ماجد ثلاثياً كوميدياً نال استحسان وإعجاب فئة كبيرة من الجمهور المصري، ليُكمل فيما بعد مسيرته في مجال التمثيل والتأليف الكوميدي وسط دعم جماهيري لا يُستهان به، ولـ أحمد فهمي عدة زيجات كان اخرها زواجة من النمة هنا الزاهد.