تفاصيل صادمة للغاية: غنى لمدة عشر ساعات متواصلة دون تعب ..وصباح ليس اسمه الحقيقي ..حقائق تكشف لأول مرة عن الراحل صباح فخري.! !

فارق عالمنا ، اليوم الثلاثاء ، وأحد من أهم أساطين الأغنية العربية الأصيلة ، إنه الفنان السوري الكبير صباح فخري

الذي أطرب بصوته الذهبي مسامع المتذوقين في الوطن العربي والعالم وبهذه المناسبة نعرفك بحقائق لم تكن قد سمعتها عن الفقيد الراحل .



ولد الفنان الكبير صباح فخري سوري الجنسية يوم 2 مايو عام 1933 بمدينة حلب السورية و اسمه الحقيقي ليس صباح وإنما صبحي أبو قوس.فى بداية مشواره درس الفن والموسيقى بمعهد حلب للموسيقى و معهد دمشق وفي عام 1948 تخرج من معهد الفنون الشرقية .



تحصل صباح فخري في سنٍ متأخرة من حياته على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة وتحديداً في عام 2007 نظراً لإثرائه واقع الغناء العربي الأصيل .

وتقلد صبحي العديد من المناصب من أهمها "نقيباً للفنانين العرب والسوريين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب " .



ولعل المعلومة الصادمة في حياة صباح فخري وإنجازه أنه تحصل على الرقم القياسى فى الغناء عندما " غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا لمدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968 .