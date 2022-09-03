أخيراً.. سرّ نجاح القيصر كاظم الساهر وشهرته الخرافية انكشف.. ما أكّده الفنان فاجأ منى الشاذلي !!

أكّد القيصر كاظم الساهرأثناء لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج معكم، المذاع عبر شاشة قناة CBC إنه يتدخل في جميع تفاصيل أغانيه.

وأشار الفنان الكبير إلى أنه يختار بعناية كلمات الأغاني وألحانها حتى تخرج بالشكل المثالي بالنسبة له والتي ترضي جمهوره.

وقال الفنان: أنا معروف إني مش المطرب المدلل، أنا المطرب اللي أنا اخترا كلمات أغنياتي أنا أضع الألحان وأنا اللي أجلس مع الموزع والاستوديو، كل التفاصيل الدقيقة أنا أتدخل في كل شيء، يعني اعتمادي على نفسي في هذا المجال 100%،

على فكرة الجمهور مشكلة في كل مكان، الجمهور عاملي أزمة، مرات بيكونوا صعبين جدًا، الجمهور من غير ما يعرف خلاني أترك الحياة كلها وأنزوي في غرفة حتى أبحث في الأفكار حتى لا أخيب أملهم.

وأشار كاظم الساهر، إلى صعوبة ألحانه مما يتطلب جهد كبير في صناعة الأغنية، قائلًا: لو تسألي أي موسيقي عني، بيعرفوا إن ألحاني صعبة جدًا، لذلك بعض الأغاني لما توصل للناس بيحبوها أول سنة وبعدين بيتعلقوا بها تمامًا، أنا لا أعمل الموسيقى التقليدية، واللي يدفعون الثمن الموسيقيين.