كثيرون لا يعرفون أن هذا الممثل الوسيم هو والد الفنان هشام سليم.. نجم كبير من أيام الزمن الجميل

أعاد مستخدموشبكات التواصل الإجتماعي تداول صور والد الفنّان هشام سليم، الراحل محمد سليم لا عب الكرة الشهير والذي شاركت في بطولات تمثيلية كثيرة قبل أن يبتعد عن الفن.

وتفاجأ قسم كبير من الجمهور العربي بمعرفة أن والد هشام نجم الكرة المصرية السابق هو أيضاً الممثل محمد سليم.

وأظهرت الصورة المتداولة الشبه الكبير واللافت بين الأب وابنه.

وأدّت شعبية صالح سليم في كرة القدم إلى جذبه للمجال الفني والسينمائي، فشارك في أفلام سينمائية عدة منها فيلم "السبع بنات"، وفيلم" الشموع السوداء" أمام الفنانة نجاة الصغيرة، وفيلم "الباب المفتوح" أمام سيدة الشاشة العربية الفنانة "فاتن حمامة".