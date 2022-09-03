كان بيغير عليا أوى وكان بيضربى بشدة .. عايدة رياض كشفت المستور وتتحدث بجرأة عن فترة زواجها من مُحرم فؤاد.! !

قامت الفنانة المعروفة عايدة رياض، بالتحدث عن الفترة التى تزوجت فيها الفنان الراحل مُحرم فؤاد، وأكدت على أنه كان بيغير عليها أوى وده كان مسبب لها مشاكل كثيرة، وعلقت قائلة:ـ



“كان قافل عليا وبيغير عليا جامد، وعلى فكرة ده مش إتفاقى معاه قالى إنى هعمل أفلام غنائية، وأنا مقولتش أى حاجة من الحاجات دى نهائى”.

وتابعت الفنانة عايدة من خلال إستضافتها فى برنامج “كلام الناس”، والذى يذاع من خلال فضائية “mbc مصر” حيث قالت:ـ “وعلشان انا مخلفتش ده يخلى الواحدة فينا تكون زهقانة،

وأنا عملت بالفن فى سن 12 سنة، ووقتها مُحرم كان بيستضيف الملحنين والمطربين عنده زى صلاح جاهين وبليغ حمدى وبهجت قمر وسيد مرسى”.



وأكدت الفنانة من خلال اللقاء بأن زوجها المطرب مُحرم فؤاد كان عصبى ودائما ما يعتدى عليها بالضرب حيث قالت:ـ “مُحرم كان غيور جداً وعصبى أوى وكان بيفضل يزعق على طول،

وكمان كان بيضربنى كتير، وأنا مشوفتش ضرب زى ده فى حياتى، ومن كثرة علامات الضرب فى وجهى مكنتش بروح الكثير من الحفلات والمناسبات”.



وتابعت عايدة:ـ “وفى أحد المواقف فى لندن، كان محرم لسه داخل من سهرة متأخر وكان تعبان فدخل ينام، ولقيت الباب بيخبط ولقيت جارنا التونسى بيقولى فى تليفون علشانك فذهبت معه،

وليقيت شخص يُدعى إبراهيم صديق حبيبى السابق قبل زواجى من محرم، كان موجود فى لندن وفضل يبحث عنى لحد ما عرف تليفون جارنا”.