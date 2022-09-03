مفاجأة لا يعلم عنها أحد .. تم أنكشاف الديانة الحقيقة للزعيم عادل إمام والتي أخفاها عن الجميع وأبقاها سراً حتى اليوم.! !

الزعيم، مرجان أحمد مرجان، رجب فوق صفيح ساخن، هو رمضان فوق البركان، هو ناجي عطا الله، هو بهجت الأباصيري، هو الواد سيد الشغال، وأخيراً هو فالنتينو،

إنه الزعيم عادل إمام واحد من أفضل فناني مصر والوطن العربي، ولد في السابع عشر من شهر مايو وذلك في عام 1940 ولذلك فهو يبلغ من العمر 81 عام وبرجه الفلكي هو برج الثور، هو ابن محافظة الدقهلية وتحديداً قرية شها بمدينة المنصورة،

وكان والده موظفاً في إحدى الهيئات الحكومية وانتقل معه إلى حي السيدة زينب وعاش بالقاهرة، بدأ حياته على مسرح جامعة القاهرة بكلية الزراعة.

معلومات عن عادل إمام

الاسم الكامل: عادل محمد إمام.

الاسم الفني: عادل إمام.

تاريخ الميلاد: 17 مايو عام 1940.

عمره في عام 2021: 81 عام.

البرج الفلكي: برج الثور.

محل الميلاد: قرية شها بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

الجنسية: مصري.

الديانة: مسلم.

المهنة: ممثل.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

اسم الزوجة: هالة الشلقاني.



عدد الأبناء: 3.

أسماء الأبناء: رامي، سارة، محمد.

بداية المشوار الفني: بدأ في عام 1963.

سنوات النشاط: منذ عام 1963 حتى الآن.