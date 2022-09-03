تغيرت 360 درجة.. ظهور مفزع وكارثي للفنانة شهيرة بعد غيابها طويل !! وهذه نتيجة عمليات التجميل الفاشلة مع الفنانات !! - صورة

بملامح متغيرة ولوك الجديد فاجأت الفنانة شهيرة الجمهور متحدّثة عن انتشار عمليات التجميل في الفترة الأخيرة.

وأشارت الفنانة إلى أن الفنانات الشابات في الوقت الحالي يشبهون بعضهم بسبب عمليات التجميل.

وقالت شهيرة في لقاء تلفزيوني: البنات دلوقتي كلهم شبه بعض، لكن على أيامنا مكناش شبه حد، وكان كل واحدة فينا اللمسة بتاعتها الخاصة بيها، ومكانش في الفيلر والبوتوكس وكانت كل حاجة طبيعية، ياريت كان في على أيامنا كده كنت أقولهم خلوني شبه مارلين مونرو.

وتابعت: لكن بردو في نجمات من جيل تاني ليهم جمالهم الخاص الملفت، زي منة شلبي جمالها بسيط وجبارة في التمثيل.

كما تحدثت شهيرة، عن كيفية تعامل زوجها الراحل محمود ياسين، مع المعجبات قائلة: كنت لما ألاقي واحدة داخلة عاوزة تخرب البيت باخد موقف وأتكلم معاه، إنما لو إعجاب وكده هو قادر يتصرف وله حدود، لكن لما تكون واحدة عاوزة تاخده مني وتتجوزه أتكلم معاه وهو كان بيقول لي عارفة المقص اللي بتقصي به ضافر رجلك برقبة الناس دي كلها. شهيرة

أما عن إمكانية عودتها للتمثيل مرة أخرى فقالت: في عروض وأنا ببقى متحمسة جدًا وقتها، ولكن لما بفكر وأقول طب والورق، أهم حاجة الورق لأني بقالي فترة طويلة أوي مطلتش على الناس بأي دراما، فبعد السنين دي كلها الواحد بيبقى قلقان بردو،.

ومش عارف بعد السنين الطويلة دي هيقدم إيه للجمهور، هل هقدم حاجة يقولولي لأ يا ريتك ما عملتيها ما إنتي كنتي قاعدة وإحنا حابينك كده، أنا مترددة.