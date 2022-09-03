أجمل من مي عز الدين بمليون مرة . ابنة سيد رجب تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والمفاجأة بزوجها الفنان الشهير!

يتميز الفنان القدير سيد رجب بموهبة حقيقية قوية أثبتت جدارتها منذ الظهور الأول على الشاشة، فأخذ له مكانة متميزة في السينما والتليفزيون، وجذب المشاهد بتلقائيته، وحسن أدائه.

سيد برع في تقديم عدد متنوع من الأدوار، وخاصة أدوار الشر، وله ابنة جميلة متزوجة من الفنان الشهير الشاب محمد السعدني، الذي اشترك فى العديد من الأفلام.

وشارك سيد رجب في الموسم الرمضاني الماضي كضيف شرف في مسلسل المشوار، بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، ومن تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وقد تعرض العمل لموجه كبيرة من الانتقادات نظرًا لأن الجمهور كان يتوقع عمل فتي متكامل إلا أنه جاء مخيب للأمال.

الجدير بالذكر أن الفنان سيد رجب قد تعرض للعديد من الشائعات كان أخرها حول تعرضه إلى حالة تسمم، وأقاويل أخرى حول دخوله في غيبوبة، إلا أنها هذة الشائعات عارية تمامًا من الصحة، حيث جاءت نتيجة التحاليل والفحوصات التي أجراها جيدة.