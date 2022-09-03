بهذا الرجيم السحري العجيب .. فقدت زوجة محمد صلاح 30 كيلو من وزنها خلال أسابيع وفاجأت الجميع.. لن تصدق ماهو.! !

خطفت ماجي صادق زوجة النجم المصري محمد صلاح، الأنظار برشاقتها الملحوظة في حفل تتويج زوجها نجم ليفربول بجائزة هداف البريميرليج الحذاء الذهبي ،للموسم الماضي.



ولفتت ماجي صادق زوجة محمد صلاح الانتباه بفقدانها للكثير من الوزن، ما تسبب في تصدرها محرك البحث "جوجل" عن طريقة التغذية السليمة التي تساهم في فقدانها كل هذا الوزن والوصول للجسم المثالي، الأمر الذي علقت عليه النساء عبر السوشيال ميديا بـ "يلا بينا على الجيم".

بداية رحلة ماجي زوجة محمد صلاح مع فقدان الوزن

يذكر أن مينا سمير مدرب اللياقة البدنية قد أشار مسبقًا في منشور كتبه منذ عام 2018 عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إلى أن بداية رحلة "ماجي" كانت معه، مؤكدًا: "فخور إني كنت جزء من أول الرحلة لأم مكة زوجه فخر العرب"، وذلك بعد أن اتبعت نظامًا غذائيًا معه، ساهم في فقدانها للوزن ووصولها لنتيجة ملحوظة.



طريقة فقدان الوزن مثل ماجي صلاح

أكدت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في تصريحات صحفية أن نظام السعرات الحرارية وفقًا لوزن الجسم هو من أفضل وأسرع الأنظمة التي يسهل فقدان الوزن الزائد معها،

بدون مجهود أو حرمان، بالإضافة أنه لا يتسبب في العودة لاكتساب الوزن مرة أخرى، قائلة: "الجيم ليس حلًا مناسبًا، ولا أنصح به".

وتابعت أن الصيام المتقطع مع السعرات من أفضل الأنظمة ويعد وصفة سحرية لفقدان الوزن الزائد مثل ماجي صلاح، والصيام المتقطع هو الامتناع عن الطعام نهائيًا لمدة 8- 16 ويتم توزيع الطعام والوجبات بين 8-10 ساعات خلال اليوم، أما خلال ساعات الصيام فمن الممكن شرب الماء والسوائل الشفافة بدون سكريات.

وأشارت "شعير" إلى أن المشي على الأقل لمدة 150 دقيقة أسبوعيا بالإضافة إلى ممارسة تمارين الكارديو، يساهما بشكل كبير في حرق الدهون من جميع الجسم مع نحته، وبالتالي سرعة فقدان الوزن،

ويعدا جزءاً أساسيًا من برامج الرياضة السليمم لفقدان الوزن عن طريق النشاط الإيقاعي، والذي يرفع معدل ضربات القلب ومعدل حرق الدهون والسعرات الحرارية أيضًا.



الرجيم المناسب

يختلف الرجيم على حسب طبيعة الجسم ومدى الاستجابة لذلك هناك أنواع عديدة مختلفة للرجيم لفقد الوزن خلال 6 أشهر، والريجيم عبارة عن برنامج غذائي ورياضي إن إلتزمت به ينجح في تخفيض وزنكِ،

فالنساء يبحثن دائماً عن الرشاقة و الجسم الممشوق ولكن دون أن يحرصن على مراقبة ما يتم تناوله، ويبتعدن عن ممارسة الرياضة على الرغم مما لها من فوائد عظيمة لصحة الجسم ورشاقته.الريجيم الصحي الذي يساعدكِ على فقدان 30 كيلو جرام خلال 6 أشهر:



الفطور:

- فاكهة أو كوب عصير فاكهة طبيعي + 1 كوب حليب + شاي او قهوة + شريحة خبز بالزبدة + ملعقة عسل.

الغذاء (إختياري 6 أيام ):

- سلطة + 2 جبن مثلثات + 2 بيض + شريحة خبز كامل.



- خضر + شريحة أسكالوب 200 جرام.

- شوربة + 200جرام سمك.

- 2 بطاطا مسلوقة + صدر دجاج.

- خضر + لحم مفروم 150 جرام.- شوربة + دجاج مشوي.



العشاء( إختياري 6 أيام):

- شوربة خضار + تفاحة.

- سلطة مشكلة.

- خضر حسب الرغبة .

- سلطة فواكة + شوربة خضار.

- فاكهة + سلطة خضار بالتونة .

- سلطة خضار مشوية + 2 بيض مسلوق.