الطفلة (بديعة) .. اشهر شخصيات مسلسل (ريه وسكينه) والتي كشفت كل قضايا القتل في المسلسل ،، لن تصدقوا كيف اصبحت اليوم بعد مرور كل هذه السنين..!

يُعد مسلسل «ريا وسكينة» أحد أكثر الأعمال الدرامية شهرة في تاريخ الدراما المصرية، حيث لا يزال يحظى بجماهيرية كبيرة بالرغم من مرور 15 عامًا على عرضه.

ومن بين الوجوه التي تميزت في مسلسل «ريا وسكينة» كانت الطفلة نوران جاد، والتي جسدت دور «بديعة» ابنة «ريا»، والتي جسدتها الفنانة المتألقة عبلة كامل.

وتداول ناشطون صوراً للشابة نوران جاد التي أدت دور بديعة وأجمعت الكثير من الآراء على أنها تغيرت كثيراً وأصبحت شابة جميلة.

ويذكر أنها لفتت الأنظار بأدائها الجيد في المسلسل. وفي سياق الاحداث تمكن المحقق الذي أدى دوره الفنان فتحي عبد الوهاب من استدراجها لتدلي باعتراف ضد والدتها وخالتها قبل أن يتم إلقاء القبض عليهما وإدانتهما بتهمتي القتل والسرقة.