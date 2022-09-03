علامات الساعة تظهر في واقعة تقشعر لها الابدان.. شابتان تهتكان عرض مسن مصري بعدما استدرجاتاه بطريقة ماكره وتصوره فيديو والسبب صادم لا يخطر على بال ابليس.! !

في تفاصيل تقشعر لها الأبدان، كشفت محكمة مصرية أن شخصا ساعد امرأتين في خطف رجل مسن والتحرش به.

وفقًا لوثائق القضية، اختطف المتهمون الضحية عن طريق الاحتيال، واستدرجوا إحدى المرأتين المتهمتين إلى منزل بحجة أنها ستمارس الحميمة معه أثناء إعادته إلى المنزل.

أبلغ عن وخلص التحقيق إلى أن المتهم خالف عرضه دون موافقة المسن المصري وضربه أيضًا وهدده، مما جعله يشعر بالخوف وشل مقاومته، ثم جردوه من ملابسه وسرقوا أغراضه الشخصية.

بدورها قررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن المؤبد وعقوبة شديدة بسبع سنوات على المرأتين للتهم الموجهة إليهما.

اعتداء على قدسية الحياة الخاصة للمسن المصري الذي سجل لقطات فيديو له عارياً دون موافقته.

وتشمل التهم أيضًا تهديد الضحية بتسريب مقاطع الفيديو لمنعه من المقاومة عند ارتكابهم جريمة، وتلقي مبلغ مالي منه.