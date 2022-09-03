هذا الطفل اصبح من اشهر الممثلين الكوميديين عُرف بخفة دمه وتزوج من أجمل الممثلات في مصر..خمن من يكون؟!

بدا هذا الطفل مسيرته الفنية في مرحلة متاخرة من عمره بتقديم برنامج “لعب عيال” في التلفزيون سنة 1998، قبل أن يخوض تجربة التمثيل مع المخرج شريف عرفة في فيلم “عبود على الحدود” سنة 1999.

انه الممثل احمد محمد حلمي عبد الرحمن عواد، ممثل كوميدي مصري شهير من مواليد 18 نوفمبر 1969 في محافظة القيلوبية بمدينة بنها بمصر، كما انه متزوج من الممثلة منى زكي، ولديهما ثلاثة ابناء هما ليلي وسليم ويونس.

كما شارك احمد حلمي في أكثر من 25 فيلما، اغلبها أدى فيها دور البطولة، كما مثل في مجموعة مسلسلات ومسرحية واحدة.

من اشهر أفلام احمد حلمي “ميدو مشاكل” و”عسل أسود” و”ظرف طارق” و”إكسل لارج” وغيرها.

حصل أحمد حلمي على عدة جوائز منها: جائزة أحسن ممثل من مهرجان دمشق السينمائي الدولي، جائزة أحسن ممثل من مهرجان البينيال في باريس، جائزه أحسن ممثل كوميدي من أوسكار السينما العربية، إضافة إلى جائزة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.