هذا الطفل اصبح من اشهر الممثلين الكوميديين عُرف بخفة دمه وتزوج من أجمل الممثلات في مصر..خمن من يكون؟!

بدا هذا الطفل مسيرته الفنية في مرحلة متاخرة من عمره بتقديم برنامج “لعب عيال” في التلفزيون سنة 1998، قبل أن يخوض تجربة التمثيل مع المخرج شريف عرفة في فيلم “عبود على الحدود” سنة 1999.
انه الممثل احمد محمد حلمي عبد الرحمن عواد، ممثل كوميدي مصري شهير من مواليد 18 نوفمبر 1969 في محافظة القيلوبية بمدينة بنها بمصر، كما انه متزوج من الممثلة منى زكي، ولديهما ثلاثة ابناء هما ليلي وسليم ويونس.
كما شارك احمد حلمي في أكثر من 25 فيلما، اغلبها أدى فيها دور البطولة، كما مثل في مجموعة مسلسلات ومسرحية واحدة.
من اشهر أفلام احمد حلمي “ميدو مشاكل” و”عسل أسود” و”ظرف طارق” و”إكسل لارج” وغيرها.
حصل أحمد حلمي على عدة جوائز منها: جائزة أحسن ممثل من مهرجان دمشق السينمائي الدولي، جائزة أحسن ممثل من مهرجان البينيال في باريس، جائزه أحسن ممثل كوميدي من أوسكار السينما العربية، إضافة إلى جائزة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.