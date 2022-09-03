أخيراً ساعة الصفر دقت..ليلى عبد اللطيف تصعقت الجمهور وتحذر من 3 توقعات خطيرة لنهاية العام 2022 (فيديو)

عبرت منجمة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف عن تشاؤمها من نهاية عام 2022، كاشفة عن توقعات صادمة.

عبرت منجمة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف عن تشاؤمها من نهاية عام 2022، كاشفة عن توقعات صادمة.

وقالت “عبداللطيف” خلال استضافتها في برنامج “أنا هيك” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني “ميشيل” عبر تلفزيون الجديد، إن اللبنانين سيضطرون لإلتزام بيوتهم للمرة الثانية ولكن نتيجة أحداث مؤسفة ستقع في لبنان، سينـ.ـجم عنها إسالة الدمـ.ـاء.

كما أشارت بأن وسائل الإعلام ستلقي الضوء في المستقبل القريب على رجل دين تحوم حوله العديد من الشبهات، وفق قولها.

ولفتت إلى أن لبنان سيشهد جريمة “مستنكرة” ستهز الرأي العام ستطال شخصية معروفة جدا.

وفيما يتعلق بموضوع الليرة اللبنانية، رأت “عبداللطيف” بأنها ستكون موضع قلق وجدل كبيرين، متوقعة بانها ستشهد ازمة على غرار ازمة الدولار.