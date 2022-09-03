لميس الحديدي لم تتردد في تلقين هذه الفنانة على الهواء درساً قاسياً في الادب.. والسبب زوجها عمرو أديب!

تعرضت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، لموقف محرج على الهواء مباشرة أثناء تقديم احدى حلقات برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة قناة ON.

واستضافت الإعلامية لميس الحديدي في وقت سابق الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامجها "كلمة أخيرة" عبر قناة ON.

وقالت أبلة فاهيتا خلال اللقاء:" انا شبعت منك يا لميس أنا عايزة جوزك عموري" وردت الأخيرة عليها " عيب كدة يا أبلة جوزي لا .. ملكيش دعوة بجوزي.. مشاركة فى جوزي لا لحد هنا اقفي".

جدير بالذكر أن الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا تقدم برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر قناة ON.