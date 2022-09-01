سألوا محمد محي عن سر عزوبيته وعدم زواجه رغم مرور 5 عقود من عمره؟! فأجاب بكل صراحة وكشف المستور لأول مره والجمهور مصدوم من صراحته

كشف الفنان محمد محي، خلال حلوله وفي سابق، في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، عن العديد من أسراره الفنية والشخصية، وعن سر عدم زواجه رغم تجاوزه عمره 5 عقود.

ورد الفنان محمد محيي مازحاً عن سؤاله حول عدم سبب عدم زواجه حتى الآن، وقال إنه مازال "يكون نفسه"، وأضاف إنه يعرف أنه تأخر في قرار الزواج ولكنه يفضل التأني في اتخاذ هذا القرار.

وأضاف انه كلما يكبر في العمر يصبح أكثر حرصاُ في هذا الأمر، ولكنه لا يستطيع العيش بدون حب، وكشف أنه استلهم عدة أغاني له في مسيرته من تجاربه العاطفية السابقة.

وعلى جانب آخر، عاد الفنان محمد محيي، لتقديم تترات المسلسلات بعد غياب دام 7 سنوات، حيث قدم تتر مسلسل انحراف، بطولة الفنانة روجينا، والذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي 2022.

كما طرح النجم محمد محيي مؤخرا أغنيته الجديدة ورقم وقلم بطريقة الفيديو كليب وتعدد سابع أغنية من أغاني ألبومه الجديد بتاع زمان، من كلمات إيهاب عبده، ووضع ألحانها مصطفى عوض،

وتوزيع موسيقي لـ رفيق عاكف، أما الفيديو كليب فمن إخراج كامبا، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وهي عن محاسبة حبيب لحبيبته عن أخطاء ولومها على الغدر به.