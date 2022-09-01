زوج يباغت زوجته الجميلة بطلب صادم وغير شرعي وقاضي المحكمة مذهول ولا يصدق ما يسمع

رفع زوج مصري دعوى نفقة ضد زوجته، بسبب مروره بضائقة مالية، وقد تكون أغرب واقعة في تاريخ القضاء المصري.

وبحسب الدعوى، فإن الزوجة تعمل في وظيفة تتقاضى منها 15 ألف جنيه، إلا أنها ترفض مساعدة زوجها في مصاريف المنزل، مما دفعه لرفع دعوى نفقة على زوجته طبقا لنص المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.

وقال الزوج إنه "تقدم برفع دعوى نفقة على زوجته، نظرا لتدهور حالته المادية، وعلى إثرها افترت زوجته على المعيشة لأسباب خارجة عن إرادته، نظرا لتدهور أوضاعه في العمل، حيث إنه يعمل محاميا ودخله لا يتعدى ألفي جنيه"، وفق "القاهرة 24".

وأشار الزوج إلى أن "زوجته تعمل في العقارات ولها دخل ثابت قدره 15000 جنيه، وتمتلك سيارة فارهة، وتبين أن المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، تنص على أنه تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر وإذا لم يكن لديه مصدر كسب، وكانت قادرة على الإنفاق عليه".

وتابع الزوج أنه حاول مرارا وتكرارا حث المعلن إليها لمساعدته بالإنفاق عليه نظرا لظروف دخله الشهري، لافتا: "طيلة كل هذه الفترة الماضية كان يعمل ويجد وينفق على منزل الزوجية بدون طلب أي مبالغ من راتبها، وأنها كل ما كانت تهدف إليه يكد عليه، ويعاني في عمله المرهق والذي أصبح الآن نصف عمل".

وختم:" زوجتي كانت تجمع راتبها الشهري لنفسها، وأكبر دليل على ذلك شراؤها سيارة أحدث موديل".