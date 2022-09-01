كنت متزوج قبل إيمي سمير غانم؟.. حسن الرداد يجيب بدون تردد وبلا إحراج ويكشف السر للعلن.! !

تداول عدد من رواد مواقع التواصل تداول صورة قالوا انها خطيبه الفنان حسن الرداد السابقة خلال الأيام الماضية، والتي انتشرت في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي لقاء سابق جاء رد فعل الفنان حسن الرداد طريفاً بعدما تم سؤاله عما ورد في غوغل، من وجود زوجة أولى له قبل الفنانة إيمي سمير غانم،

وذلك خلال لقائه في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان.سأل في البداية رامي رضوان ضيفه حسن الرداد هل يتصفح غوغل لمعرفة آخر ما كتب عنه؟

فجاءت إجابته بالنفي، وهنا رد عليه المذيع بكشفه ما يبحث الناس عنه بشأنه، وكان من ضمن البحث عن زوجته الأولى وأولاده.



حسن الرداد رد بكشل سريع وبدون تردد فور سماعه ما يبحث الناس عنه، ليقول بطرافة: "بريء يا بيه" ثم يقسم على الهواء بعدم صدق هذا الكلام.