شاهد حفيدة فيفي عبده تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بجمالها والجمهور يقارنها بجدتها!!.. فهل تشبهها؟!

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صور لحفيدة الفنانة فيفي عبدة والتي خطفت الأنظار بجمالها والتي شبهها الجمهور بجدتها الفنانة حيث تعمل شهد الدسوقي بعضا من ملامح جدتها.

ويبدو أن شهد الدسوقي حفيدة الفنانة فيفي عبده تعشق الملابس البسيطة والتنسيق الهادئ في ملابسها اليومية أو حتى اختياراتها في المناسبات، حيث وثقت في أكثر من صورة عبر حسابها على فيسبوك، إطلالاتها المختلفة في أكثر من مناسبة ظهرت وهي مرتدية فساتين بألوان هادئة وتتميز بالبساطة والأناقة معًا.

إضافة إلى اختيارها للفساتين الضيقة التي تبرز رشاقتها، كما تنوعت اختياراتها ما بين الفساتين القصيرة والطويلة التي تظهرها في كامل أناقتها.

وتحرص حفيدة فيفي عبده منذ سنوات طويلة على مشاركة أصدقائها على فيسبوك بصورها باستمرار، والتي تستعرض فيها إطلالاتها المختلفة في أي مناسبة تحضرها، كما تحرص على نشر بعض صورها بإطلالاتها الكاجوال التي دائمًا ما تنال إعجاب متابعيها.