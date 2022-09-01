(يخلق من الشبه اربعين) .. هذا ما علق به الجمهور بعد مشاهدة هذه الفتاة المكسيكية المشابهة للفنانة شيرين عبدالوهاب..!

تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محركات البحث خلال الأيام الفائتة بعد مشاركتها في الحفل الأخير الذي أقيم في مدينة قرطاج بتونس.

وكذلك موجه ردود الافعال التي اثارها طليقها حسام حبيب بتعليقاته على صورها التي ظهرت بهن موخراً مع مجموعة من الفنانين.وتفجرت خلال الأيام الماضية مفاجآت صادمة منها ان شيرين كانت مدمنة.

وانا هذا هو السبب الرئيسي في زيادة وزنها وربطهم ذلك بصطحابها طبيب نفسي متخصص في الادمان الى حفلها والذي شكرته على المسرح وقالت انه هو من شجعها واخرجها من الأزمة التي مرت بها ونف الطبيب كل ماقيل عن شيرين.

ومع عودتها للأضواء مجدداً نسلط الضوء هنا على فتاة وصفت بأنها شبيهة شيرين عبد الوهاب وأثارت الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليتبيّن أنها من الجنسية المكسيكية.

شبيهة شيرين عبد الوهاب المكسيكية أثارت الجدل بسبب درجة التطابق بينهما حيث بدت نسخة طبق الأصل عنها وكأنها شقيقتها وتبين أنها ​ياليتزا إبريسي​ Yalitza Aparicio وهي ممثلة مكسيكية، وقال بعض الجمهور إنها وكأنها فولة واتقسمت نصين.