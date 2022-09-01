هذه الطفلة اكتشفتها دلال عبدالعزيز واصبحت واحدة من نجمات جيلها.. لن تصدقوا من تكون وماهي جنسيتها الاصلية..!

فنانة مصرية ولدت في سوريا لأب مصري وأم من أصول سورية أردنية، بدأت مشوارها الفني منذ أن كانت طفلة عندما كانت تعيش في الكويت.

انها الفنانة دنيا عبد العزيز، وفي إحدى زيارات الممثلة دلال عبد العزيز لوالداتها عرضت عليها القيام بأداء دور صغير في فيلم "صراع الزوجات" للمخرجة نعمات رشدي وكانت حينئذ طفلة في العاشرة من العمر.

وعندما جاءت العائلة إلى القاهرة قامت دنيا بأداء تمثيلي رائع لطفلة في سنها سرعان ما التقط هذه الموهبة ممدوح الليثي.

وعرض على دنيا أداء دور في فيلم "أحوال شخصية" للمخرج شفيق شامية، ثم "الجراج" حيث قامت بأداء دور ابنة نجلاء فتحي باقتدار وحصلت على جائزة الأداء. ثم قررت الالتحاق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج.

في يوم 22 فبراير سنة 2022، أُعلنَ عن عقد قرانها من المهندس مصطفى كامل، الذي هو من خارج الوسط الفني، ونُشرت صور زفافها مع زوجها بحضور أهلها وعدد من الفنانين.